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Define ararken ormanı yakanlar hakkında karar verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Define ararken ormanı yakanlar hakkında karar verildi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Bornova’da kaçak kazı yaparken orman yangınına neden oldukları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kaçak kazı yaparken orman yangını çıkardığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Kayadibi mevkisinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri, bölgedeki incelemede yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur tespit etti. Yangının bu alandan çıktığının değerlendirilmesi üzerine ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, bölgede kaçak kazı yaptığı iddiasıyla A.Ş. (20), V.T. (40), E.K. (21), A.A.Ş. (20) ve A.Ş'yi (20) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin, kazı malzemesi olduğu değerlendirilen araç ve gereçlerin hafif ticari araca yükledikleri görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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