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Taksici, yolcunun eşi tarafından vuruldu! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da geçtiğimiz yıl M.E., boşanma aşamasındaki eşi K.E.'den öldürülme korkusuyla kaçıp taksiye sığındı. Öfkeli koca, taksiye binen eşini vurmak isterken kadının eğilmesi sonucu taksiciyi kolundan vurdu. Yaşanan dehşet anları ise araç içi kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

26 Haziran 2024 yılı tarihinde Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki K.E., yolda beklediği eşi M.E. ile tartışmaya başladı. M.E., tartışma sonrası 'öldürülme' korkusuyla kaçarak yoldan geçen M.U.'nun kullandığı taksiye sığındı.

M.E., taksiciden kendisini polis merkezine götürmesini istediği sırada K.E. elinde taşıdığı poşetten çıkardığı silahla ateş etti. Silahı görünce M.E. eğildi ve taksici M.U., koluna isabet eden kurşunla yaralandı. M.E. ile taksi şoförü M.U.'nun yaşadığı korku dolu anlar ise araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Dehşet anları kamerada! Taksici ve yolcu arabada silahla vuruldu - 1. Resim

Olaydan kısa süre sonra tutuklanan K.E., hakkında 'Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Taksici, yolcunun eşi tarafından vuruldu! Dehşet anları kamerada - 2. Resim
Saldırgan koca K.E.

"SİLAH YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI" İDDİASI

Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki hakim karşısına çıkan K.E., duruşmada yaptığı savunmada elindeki silahın yanlışlıkla ateş aldığını öne sürdü. K.E., "Sabah saat 10.00'da elektrik dairesine gidiyordum. Eşimin kaldığı, kayınvalidemin evinin önünde konuşmak için kendisini bekledim. Bana doğru gelince, 'Bana 2 dakika ver, söyleyeceklerim var' dedim. O aniden çığlık atmaya başladı. Sonra da yoldan geçen taksiye bindi. Kendisi şoförün yanına oturdu. Sürücü bana küfredince silahı çektim. M.E., taksinin açık olan kapısından bana tekme atınca silah ateş aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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