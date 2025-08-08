Tüketici, faiz indirimiyle bankaya koştu! İşte en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankasının geçen ayki faiz indiriminin ardından kredi hacminde de dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. BDDK tarafında paylaşılan son verilere göre;

-1 Ağustos ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 438 milyar 187 milyon TL’ye yükseldi.

-Önceki haftaya göre kredi hacminde 22 milyar 55 milyon TL’lik artış kaydedildi.

Alt detaylara bakıldığında;

-Konut kredisi hacmi 3 milyar 47 milyon TL arttı ve 595 milyar 269 milyon TL’ye çıktı.

-Taşıt kredilerinin toplam tutarı 375 milyon TL azalarak 56 milyar 311 milyon TL’ye geriledi.

-İhtiyaç kredisi hacmi ise 1 trilyon 786 milyar 606 milyon TL oldu. Burada da yaklaşık 19 milyar liralık bir artış gözlemlendi.

EN UCUZ KONUT KREDİSİ

8 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredileri şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Kuveyt Türk: %2,79 (Kâr Payı Oranı)

-Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr Payı Oranı)

-Akbank: %2,89

-Garanti: %2,99

-Yapı Kredi: %2,99

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

En düşük orana göre konutta, 1 milyon TL’nin 10 yıl vadede güncel geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 1 milyon TL

-Kredi vadesi: 120 ay

-Kredi oranı: %2,69

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 367 bin 200 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİSİ

8 Ağustos 2025 itibarıyla (24 ay vadede) en düşük taşıt kredileri ise şöyle:

-Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr Payı Oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr Payı Oranı)

-Dünya Katılım: %3,45 (Kâr Payı Oranı)

-Akbank: %3,45

-Garanti BBVA: %3,59

250 BİN TL TAŞIT KREDİSİ

En düşük orana göre taşıtta, 250 bin TL’nin 24 ay vadede güncel geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 250 bin TL

-Kredi vadesi: 24 ay

-Kredi oranı: %3,00

-Aylık taksit: 16 bin 229 TL

-Toplam Geri Ödeme: 390 bin 939 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ

8 Ağustos 2025 itibarıyla (12 ay vadede) en düşük ihtiyaç kredileri şöyle:

-ON Dijital: %3,39

-TEB: %3,39

-Alternatif Bank: %3,59 (Kâr Payı Oranı)

-QNB: %3,64

-Getir Finans: %3,65

125 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

En düşük orana göre ihtiyaç kredisinde 125 bin TL’nin 12 ay vadede geri ödeme tablosu ise şöyle:

-Kredi tutarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %3,39

-Aylık taksit: 13 bin 635 TL

-Toplam Geri Ödeme: 164 bin 344 TL