Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tüketici, faiz indirimiyle bankaya koştu! İşte en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri…

Tüketici, faiz indirimiyle bankaya koştu! İşte en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tüketici, faiz indirimiyle bankaya koştu! İşte en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri…
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TCMB’nin faiz indiriminin ardından kredi oranlarında da gevşeme başlarken; geçen hafta toplam tüketici kredileri hacmi 22 milyar TL yükselişle 2,43 trilyon TL’yi aştı. Bugün itibarıyla en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? 1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 125 bin TL ihtiyaç kredisinin güncel geri ödeme tabloları nasıl? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankasının geçen ayki faiz indiriminin ardından kredi hacminde de dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. BDDK tarafında paylaşılan son verilere göre;

-1 Ağustos ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 438 milyar 187 milyon TL’ye yükseldi.

-Önceki haftaya göre kredi hacminde 22 milyar 55 milyon TL’lik artış kaydedildi.

Alt detaylara bakıldığında;

-Konut kredisi hacmi 3 milyar 47 milyon TL arttı ve 595 milyar 269 milyon TL’ye çıktı.

-Taşıt kredilerinin toplam tutarı 375 milyon TL azalarak 56 milyar 311 milyon TL’ye geriledi.

-İhtiyaç kredisi hacmi ise 1 trilyon 786 milyar 606 milyon TL oldu. Burada da yaklaşık 19 milyar liralık bir artış gözlemlendi.

EN UCUZ KONUT KREDİSİ

8 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredileri şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Kuveyt Türk: %2,79 (Kâr Payı Oranı)

-Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr Payı Oranı)

-Akbank: %2,89

-Garanti: %2,99

-Yapı Kredi: %2,99

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

En düşük orana göre konutta, 1 milyon TL’nin 10 yıl vadede güncel geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 1 milyon TL

-Kredi vadesi: 120 ay

-Kredi oranı: %2,69

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 367 bin 200 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİSİ

8 Ağustos 2025 itibarıyla (24 ay vadede) en düşük taşıt kredileri ise şöyle:

-Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr Payı Oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr Payı Oranı)

-Dünya Katılım: %3,45 (Kâr Payı Oranı)

-Akbank: %3,45

-Garanti BBVA: %3,59

250 BİN TL TAŞIT KREDİSİ

En düşük orana göre taşıtta, 250 bin TL’nin 24 ay vadede güncel geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 250 bin TL

-Kredi vadesi: 24 ay

-Kredi oranı: %3,00

-Aylık taksit: 16 bin 229 TL

-Toplam Geri Ödeme: 390 bin 939 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ

8 Ağustos 2025 itibarıyla (12 ay vadede) en düşük ihtiyaç kredileri şöyle:

-ON Dijital: %3,39

-TEB: %3,39

-Alternatif Bank: %3,59 (Kâr Payı Oranı)

-QNB: %3,64

-Getir Finans: %3,65

125 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

En düşük orana göre ihtiyaç kredisinde 125 bin TL’nin 12 ay vadede geri ödeme tablosu ise şöyle:

-Kredi tutarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %3,39

-Aylık taksit: 13 bin 635 TL

-Toplam Geri Ödeme: 164 bin 344 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hastanede ilginç olay! Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gram altın fiyatı rekora dayandı! FED’e kritik atama, ABD’den zayıf veri… - EkonomiGram altın fiyatı rekora dayandı!Bitcoin için 12 trilyon dolarlık kapı açıldı! Trump, kritik kararnameyi imzaladı - EkonomiBitcoin için 12 trilyon dolarlık kapı açıldı!BİST 100, zirveye bir adım daha yaklaştı! Borsada yeni hedef neresi? - EkonomiBorsada yeni hedef neresi?ASELS’te kârlılık beklentiyi aştı! Aselsan için 10 kurumdan hedef fiyat geldi - EkonomiAselsan için 10 kurumdan hedef fiyat geldiTicaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmadı! 7 ayda 1,7 milyar liralık ceza - EkonomiTicaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmadı!Sigara, alkol uyuşturucu ve kumar; Kişiye de ülkeye de zarar! 4 bağımlılığın yıllık faturası: 78 milyar dolar - Ekonomi4 bağımlılığın yıllık faturası: 78 milyar dolar
Sonraki Haber Yükleniyor...