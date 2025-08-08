Tüketici, faiz indirimiyle bankaya koştu! İşte en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri…
TCMB’nin faiz indiriminin ardından kredi oranlarında da gevşeme başlarken; geçen hafta toplam tüketici kredileri hacmi 22 milyar TL yükselişle 2,43 trilyon TL’yi aştı. Bugün itibarıyla en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? 1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 125 bin TL ihtiyaç kredisinin güncel geri ödeme tabloları nasıl? Detaylar haberimizde…
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankasının geçen ayki faiz indiriminin ardından kredi hacminde de dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. BDDK tarafında paylaşılan son verilere göre;
-1 Ağustos ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 438 milyar 187 milyon TL’ye yükseldi.
-Önceki haftaya göre kredi hacminde 22 milyar 55 milyon TL’lik artış kaydedildi.
Alt detaylara bakıldığında;
-Konut kredisi hacmi 3 milyar 47 milyon TL arttı ve 595 milyar 269 milyon TL’ye çıktı.
-Taşıt kredilerinin toplam tutarı 375 milyon TL azalarak 56 milyar 311 milyon TL’ye geriledi.
-İhtiyaç kredisi hacmi ise 1 trilyon 786 milyar 606 milyon TL oldu. Burada da yaklaşık 19 milyar liralık bir artış gözlemlendi.
EN UCUZ KONUT KREDİSİ
8 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredileri şöyle:
-Ziraat Bankası: %2,69
-Kuveyt Türk: %2,79 (Kâr Payı Oranı)
-Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr Payı Oranı)
-Akbank: %2,89
-Garanti: %2,99
-Yapı Kredi: %2,99
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ
En düşük orana göre konutta, 1 milyon TL’nin 10 yıl vadede güncel geri ödeme tablosu şöyle:
-Kredi tutarı: 1 milyon TL
-Kredi vadesi: 120 ay
-Kredi oranı: %2,69
-Aylık taksit: 28 bin 60 TL
-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 367 bin 200 TL
EN UCUZ TAŞIT KREDİSİ
8 Ağustos 2025 itibarıyla (24 ay vadede) en düşük taşıt kredileri ise şöyle:
-Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr Payı Oranı)
-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr Payı Oranı)
-Dünya Katılım: %3,45 (Kâr Payı Oranı)
-Akbank: %3,45
-Garanti BBVA: %3,59
250 BİN TL TAŞIT KREDİSİ
En düşük orana göre taşıtta, 250 bin TL’nin 24 ay vadede güncel geri ödeme tablosu şöyle:
-Kredi tutarı: 250 bin TL
-Kredi vadesi: 24 ay
-Kredi oranı: %3,00
-Aylık taksit: 16 bin 229 TL
-Toplam Geri Ödeme: 390 bin 939 TL
EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ
8 Ağustos 2025 itibarıyla (12 ay vadede) en düşük ihtiyaç kredileri şöyle:
-ON Dijital: %3,39
-TEB: %3,39
-Alternatif Bank: %3,59 (Kâr Payı Oranı)
-QNB: %3,64
-Getir Finans: %3,65
125 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ
En düşük orana göre ihtiyaç kredisinde 125 bin TL’nin 12 ay vadede geri ödeme tablosu ise şöyle:
-Kredi tutarı: 125 bin TL
-Kredi vadesi: 12 ay
-Kredi oranı: %3,39
-Aylık taksit: 13 bin 635 TL
-Toplam Geri Ödeme: 164 bin 344 TL