İhtiyaç kredisi oranları düşüyor! 125 bin TL’nin geri ödemesi… 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının geçen ayki faiz indiriminin ardından, bu hafta başında açıklanan temmuz enflasyonunun da tahminlerin altında gelmesi, yeni faiz indirimleri için kapıyı araladı. Yıllık enflasyonun %33,50 sınırına çekilmesiyle birlikte, TCMB’den de eylül ayında 300 baz puanlık indirim beklentisi ağırlık kazanmaya başladı.

Son durumda politika faizi %43,00 seviyesinde bulunuyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde gelecek ay %40,00 seviyesine kadar gerileme söz konusu olabilecek.

KREDİLER DE HAREKETLENDİ

Faizlerde düşüş beklentisi kredi piyasalarında da dikkatle takip ediliyor. Tüketicilerin en çok talep gösterdiği ihtiyaç kredisi oranlarında da hareketlilik başladı. Özellikle TCMB’nin faiz indirimi sonrası bankalar da ihtiyaç kredisi oranlarını geri çekmeye başladı.

Ağırlıklı olarak 12, 24 ve 36 ay vadede kullanılan ihtiyaç kredileri için her vadede farklı oranlar öne çıkıyor.

1 YIL VADELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ

6 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca 1 yıl vadede sunulan en düşük ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-TEB: %3,39

-Alternatif Bank: %3,59

-QNB: %3,64

-Getir Finans: %3,65

-ING: %3,79

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 125 bin TL’nin 12 ayda geri ödemesi şöyle:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,39

-Aylık taksit: 13 bin 635 TL

-Toplam geri ödeme: 164 bin 344 TL

2 YIL VADELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ

6 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca 2 yıl vadede sunulan en düşük ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-TEB: %3,39

-ING: %3,39

-Alternatif Bank: %3,39

-Garanti BBVA: %3,49

-On Dijital: %3,49

125 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 125 bin TL’nin 2 yıl vadede geri ödemesi şöyle:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,39

-Aylık taksit: 8 bin 543 TL

-Toplam geri ödeme: 205 bin 763 TL

3 YIL VADELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ

6 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca 3 yıl vadede sunulan en düşük ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-ING: %2,99

-QNB: %3,04

-Alternatif Bank: %3,09

-Garanti BBVA: %3,29

-TEB: %3,39

125 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 125 bin TL’nin 3 yıl vadede geri ödemesi şöyle:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 36 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık taksit: 6 bin 508 TL

-Toplam geri ödeme: 234 bin 280 TL