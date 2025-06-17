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Devlet korumasındaki 5 çocuk intihar mı etti? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Devlet korumasındaki 5 çocuk intihar mı etti? İletişim Başkanlığı&#039;ndan açıklama var
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakanlık korumasındaki 5 çocuğun çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığı iddiası İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. Başkanlık, "5 çocuğun aynı çamaşır suyundan içtiklerini beyan etmeleri üzerine hastaneye sevk edilmeleri ve tedavilerinin tamamlanması ile ilgili gündeme getirilen iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Olayın kasıt, ihmal veya suç unsuru taşıyıp taşımadığı incelenmektedir" ifadelerini içeren bir açıklama yayınladı.

İstanbul’da Aile Bakanlığı’nın koruması altındaki 5 çocuğun çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığı yönündeki iddia gündeme bomba gibi düştü. 

Konuyla ilgili  İletişim Başkanlığı'ndan jet hızıyla yalanlama geldi. Açıklamada sosyal medyada yayılan evrakın adli bir kanaati değil, adli süreci ifade ettiği belirtildi. 

"ÇOCUKLAR KENDİNE ZARAR VERMİYOR"

Açıklama şu şekilde:

“Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı” haberi doğru değildir; aksi yönde sosyal medyaya yansıyan evrak; 
adli bir kanaati değil, adli bir süreci ifade etmektedir.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir bakımevinde 5 çocuğun aynı çamaşır suyundan içtiklerini beyan etmeleri üzerine hastaneye sevk edilmeleri ve tedavilerinin tamamlanması ile ilgili gündeme getirilen iddia gerçeği yansıtmamaktadır. 

Hastanenin ilgili uzmanları tarafından verilen görüş, çocukların kendilerine zarar verme niyeti taşımadıklarını ortaya koymaktadır. Yaşanan hadise sonrası çocuklara psikososyal destek hizmeti sağlanmaya devam edilmektedir.

Bu konuda iddiaya konu ifade tutanağı, adli uygulamalarına uygun olarak hayati tehlike içeren olaylarda (ör. zehirlenme) intihar ihtimalinin araştırılması gerekliliği uyarınca düzenlenmiş bir evraktır.

İNTİHAR ŞÜPHESİ İNCELENİYOR

Bu tür olaylar adli vaka sayılarak adli makamlarca titizlikle incelenmekte, intihar şüphesi tutanağı düzenlenmekte ve bu kapsamda ifade alınmaktadır. Böylece olayın kasıt, ihmal veya suç unsuru taşıyıp taşımadığı incelenmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bakım ve koruma altındaki her bir çocuğun sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesini sağlamak; fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İddia Sahibi: Birgün Gazetesiİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git

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