Diyarbakır'da iki grubun kavgası dehşetle sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. Silahların kullanıldığı kavga sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan Fetih Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
2 ÖLÜ, 5 YARALI
Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci