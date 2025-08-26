Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır'da iki grubun kavgası dehşetle sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki grubun kavgası dehşetle sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. Silahların kullanıldığı kavga sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan Fetih Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

2 ÖLÜ, 5 YARALI

Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

