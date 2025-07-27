Dondurma iadesini yapamayınca deliye döndü! Markette dehşet anları
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Eskişehir’de A.İ. isimli şahıs, satın aldığı dondurmayı iade edemediği için market sahibine pala ile saldırmıştı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde A.İ. isimli şahıs, bir market sahibine aldığı dondurmayı iade edemediği için pala ile saldırmıştı.
TUTUKLANDI
Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan saldırgan, işlemlerin ardından adliye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci