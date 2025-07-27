Dondurma iadesini yapamayınca deliye döndü! Markette dehşet anları

Eskişehir’de A.İ. isimli şahıs, satın aldığı dondurmayı iade edemediği için market sahibine pala ile saldırmıştı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde A.İ. isimli şahıs, bir market sahibine aldığı dondurmayı iade edemediği için pala ile saldırmıştı.

TUTUKLANDI

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan saldırgan, işlemlerin ardından adliye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.