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Dondurma iadesini yapamayınca deliye döndü! Markette dehşet anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir, Odunpazarı, Erenköy, Market, Dondurma, İade, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de A.İ. isimli şahıs, satın aldığı dondurmayı iade edemediği için market sahibine pala ile saldırmıştı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde A.İ. isimli şahıs, bir market sahibine aldığı dondurmayı iade edemediği için pala ile saldırmıştı.

Dondurma iadesini yapamayınca deliye döndü! Markette dehşet anları - 1. Resim

TUTUKLANDI

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan saldırgan, işlemlerin ardından adliye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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