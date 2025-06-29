Düğünleri yasa döndü! Ablasının en mutlu gününde acı şekilde öldü

Ablasının düğünü için memleketi Hatay'a gelen 22 yaşındaki Tayfur Barut, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Tayfur Barut, ablasının düğünü için memleketi Hatay'a geldi. Düğün hazırlıklarına el atan Barut, ablasının yaşayacağı eve çeyiz taşınmasına yardım etti.

Ertesi gün sabah saatlerinde aniden fenalaşan genç ailesinin durumu fark etmesiyle Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tayfur hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cenazesi Akpınar Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Barut'un cenazesinde ailesi ve sevdikleri büyük üzüntü yaşadılar.

"ABLASINDAN AYRILACAĞI İÇİN ÜZÜLDÜ"

Yeğeni Barut'un ablasının düğününe gelip aniden kalp krizi geçirerek vefat ettiğini ifade eden amcası Abdurrahman Barut, "Rahmetli Tayfur'umuz bizim gözbebeğimizdi. Hiçbir sağlık problemi yoktu. Tayfur'un ablasının düğünü vardı. Ablasının gelin olup evden ayrılmasına üzülüyordu ve elim bir kalp krizi geçirerek vefat etti.

Sağlık durumu gayet iyiydi. Paşalar gibi askerliğini yaptı. Tamircilik mesleğinde çalışıyordu. Ablasının düğünü için İstanbul'dan gelmişti. Ablasından ayrılacağı için üzüntüsünde aniden kalp krizi geçirerek vefat etti " ifadelerini kullandı.