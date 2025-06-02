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Haberler > 3. Sayfa > Dur ihtarına uymamanın sonucu ağır oldu: Hem yüklü ceza yedi, hem de aracı trafikten men edildi

Dur ihtarına uymamanın sonucu ağır oldu: Hem yüklü ceza yedi, hem de aracı trafikten men edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dur ihtarına uymamanın sonucu ağır oldu: Hem yüklü ceza yedi, hem de aracı trafikten men edildi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karabük'te uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye 57 bin 453 lira ceza kesildi.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yapılan trafik uygulamasında, yoldan geçen cip polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kaçan araç, trafik polisi ekipleri tarafından il merkezinde durduruldu. Kontrolde, sürücünün alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

57 BİN 453 KİRA CEZA KESİLDİ

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 57 bin 453 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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