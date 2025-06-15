Duşa kabin hayatının şokunu yaşattı! "Bomba gibi patladı"

Antalya'da 80 yaşındaki Kemal Koçak, banyodan çıkacağı sırada duşa kabin camının patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Koçak o anları anlatırken "Bomba gibi patladı. Dolu yağar gibi kolumun üzerine bütün cam kırıkları sıçradı. Bir aydır araç kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Muratpaşa ilçesindeki evinde duş aldıktan sonra kabinden çıkmak üzere olan emekli akademisyen Kemal Koçak, kapakları açtığı sırada duşa kabinin temperli camı patladı.

20'YE YAKIN DİKİŞ ATILDI

Cam parçaları nedeniyle kolundan, bacaklarından ve ellerinden yaralanan Koçak, büyük kan kaybı yaşadı. Olayın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Koçak’a 20’ye yakın dikiş atılırken, bir parmağında ise kemik çatlağı tespit edildi.

"DOLU YAĞAR GİBİ CAM YAĞDI"

Tedavisinin ardından halen sağ elini kullanamayan Koçak, yaşadığı olayı şu ifadelerle anlattı:

"Evde kimse yoktu. Duşa girmiştim tam çıktığım sırada kabinleri açarken sağ taraftaki cam bomba gibi patladı. Dolu yağar gibi kolumun üzerine bütün cam kırıkları sıçradı. Ayağımdaki cam kırıklarını temizlemeye çalıştım ama hem ayağım hem elimden kanlar akıyordu. Eşimi aradım ve ardından hastaneye gittik. Elime 20’ye yakın dikiş atıldı, kemiğimde de çatlak oluştu. Yaklaşık 1 aydır araba kullanamıyorum."

Kabinin patlamasıyla ilgili yaptığı araştırmalar doğrultusunda bilgilere ulaştığını kaydeden Koçak, "Allah benim başıma verdi, kimsenin başına vermesin." dedi.

"Temperli camların mutlaka en iyi fabrikasyonu olan noktalardan alınması lazım." diyen Koçak, sözlerine şöyle devam etti:

"Merdiven altı üretimler de oluyormuş, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Üretim esnasında hava boşluğu bulunmaması gerekiyor camlarda. Montajcıların da kapı kolları ve köşelerini delerken cama zarar vermemesi gerekiyormuş. Isı farklılıkları oluştuğunda cam kırılıyor. Banyoda olmadığınız zaman da birçok kişinin başına bu durum gelmiş. Mutlaka cam bulundurulan duşa kabinde film takılması gerekiyormuş. Ben iki banyoma da film takarak tedbirimi almaya çalıştım ama 7 yıl sonra"