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Düzce'de motosiklet yayalara çarptı: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Düzce&#039;de motosiklet yayalara çarptı: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Düzce’de yolun karşısına geçen babaanne ile torununa motosiklet çarptı. Kazada sürücü ile babaanne ve torunu yaralandı.

Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İran uyruklu S.Z.G. idaresindeki motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime K. (65) ile 6 yaşındaki torunu Egemen K'ye çarptı.

Düzce'de motosiklet yayalara çarptı: Yaralılar var - 1. Resim

Kazada, sürücü ve yayalar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Fadime K. ile Egemen K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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