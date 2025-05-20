Düzce'de motosiklet yayalara çarptı: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Mayıs 2025 18:49 - Güncelleme: 20 Mayıs 2025 18:58 - Güncelleme:

Düzce’de yolun karşısına geçen babaanne ile torununa motosiklet çarptı. Kazada sürücü ile babaanne ve torunu yaralandı.

Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İran uyruklu S.Z.G. idaresindeki motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime K. (65) ile 6 yaşındaki torunu Egemen K'ye çarptı. Kazada, sürücü ve yayalar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Fadime K. ile Egemen K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir