Edirne'de yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ'cü yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye atarak kaçmaya başladı. Bir süre kara yolunda ilerleyen araç, daha sonra girdiği arazide çamura saplandı.
4 FETÖ'CÜ YAKALANDI
Araca müdahale eden ekipler, araçtaki 4 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.
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