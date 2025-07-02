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Elazığ'da otomobil devrildi! 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elazığ&#039;da otomobil devrildi! 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Akmezra köyü mevkisinde meydana geldi. G.T idaresindeki 34 GR 8797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

2 GENÇ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada, araçta bulunan S.T. (28) ile S.T. (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile N.T. ise ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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