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Emlakçıda çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Emlakçıda çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'da bir emlak ofisinde silahlı çatışma çıktı. Taraflar birbirine kurşun yağdırırken ortalık kan gölüne döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda 1 kişinin öldüğü 2'si ağır 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olay Şehzadeler ilçesine bağlı 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatılmaya döndü. 

Emlakçıda çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Tarafların birbirine ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Emlakçıda çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olayda ağır yaralanan Yiğit B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, olaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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