Emlakçıda çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Temmuz 2025 03:59 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 04:11 - Güncelleme:

Manisa'da bir emlak ofisinde silahlı çatışma çıktı. Taraflar birbirine kurşun yağdırırken ortalık kan gölüne döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda 1 kişinin öldüğü 2'si ağır 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olay Şehzadeler ilçesine bağlı 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatılmaya döndü. Tarafların birbirine ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. ÖLÜ VE YARALILAR VAR Olayda ağır yaralanan Yiğit B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlgili Haber İstanbul Arnavutköy'de çatışma! Polis kaçakların peşine düştü 10 KİŞİ GÖZALTINDA Polis, olaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş