Engelli kızıyla karşıya geçecekti! Tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bu sabah merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Karaman Caddesinde, engelli kızını tekerlekli sandalye ile iterek karşıya geçirmeye çalışan Şerife Bilen’e, merkez istikametinden Çumra istikametine seyir halinde olan N.O. idaresindeki 34 CZP 508 plakalı tır çarptı.

ANNE ORACIKTA CAN VERDİ

Kazada engelli kızının tekerlekli sandalyesini iteleyen anne tırın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde anne Şerife Bilen‘in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tekerlekli sandalyedeki henüz ismi öğrenilemeyen yaralı kız çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden Şerife Bilen’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat başlatıldı.