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Erzurum'da acı olay: Devrilen vincin altında kalan operatör feci şekilde can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erzurum&#039;da acı olay: Devrilen vincin altında kalan operatör feci şekilde can verdi
Erzurum, Vinç, Kaza, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'da, yol kenarına devrilen vinçten atlayarak kurtulmaya çalışırken aracın altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı eski 2. Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Kent'te, taşeron firmaya ait vinci kullanan 35 yaşındaki operatör Ömür Erdem Dadak, devrileceğini fark ettiği araçtan atladı.

Yol kenarına devrilen vincin altında kalan Dadak, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da acı olay: Devrilen vincin altında kalan operatör feci şekilde can verdi - 1. Resim

Ekiplerce vincin altından çıkarılan Dadak'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Dadak'ın kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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