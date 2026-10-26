İstanbul Esenyurt'ta kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının öncesinde yaşananlar, çevre esnafının anlatımları ve güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Kız arkadaşına kolye almak için dükkâna gelen Dilşad D.'nin sinkaflı ifadeler kullandığı, kolye satmak isteyen başka bir müşteriyle tartıştığı ve kuyumcunun müdahalesiyle iş yerinden çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelinin saldırıdan önceki davranışları ve dükkânda yaşanan gerginlik, olayın arka planına ilişkin dikkat çeken ayrıntıları gözler önüne serdi.

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İstanbul Esenyurt'ta kuyumcuya 16 el ateş eden Dilşad D.'nin saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Sabah saatlerinde çevredeki iş yerlerinde de tartışma yaşadığı belirtilen şüphelinin, kuyumcuda sinkaflı ifadeler kullandığı ve başka bir müşteriyle tartıştığı görüldü. Kuyumcudan çıkarıldıktan yaklaşık 2,5 saat sonra silahla geri dönen şüphelinin saldırısı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'taki kuyumcu saldırısının perde arkası ortaya çıktı

SALDIRIDAN ÖNCE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLA DA TARTIŞMIŞ

Esenyurt Piri Reis Mahallesi 1993 Sokak'ta 21 Ekim'de yaşanan olayın öncesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çevre esnafının anlattıklarına göre saldırgan Dilşad D., sabah saat 10.00 sıralarında mahalledeki farklı iş yerlerine girip çıkmaya başladı. Önce bir kuruyemişçiye uğrayan şüphelinin burada da müşterilerle tartışma yaşadığı öğrenildi. Müşterilerin ücretini ödemek isteyen şüpheli, argo kelimeler kullanarak dükkânda bulunanlara tepki gösterdi.

Daha sonra eczaneye uğrayan şüpheli, kısa bir süre sonra da yandaki kuyumcuya giriş yaptı.

Esenyurt'taki kuyumcu saldırısının perde arkası ortaya çıktı

"ZARAR ET, SENİN İÇİN ADAM VURURUM"

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin saat 10.20 sıralarında kuyumcuya girerek kız arkadaşına kolye almak istediğini söylediği görüldü. Kuyumcuda da sinkaflı ifadeler kullanan Dilşad D., bir ürün için indirim istedi. Kuyumcunun talebini kabul etmemesi üzerine ise “Zarar et. Senin için adam vururum” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Esenyurt'taki kuyumcu saldırısının perde arkası ortaya çıktı

TARTIŞMA, KOLYE SATMAK İSTEYEN MÜŞTERİYLE BAŞLADI

Yaklaşık 2 dakika sonra kuyumcuya kolye satmak isteyen başka bir müşteri geldi. Kuyumcunun teklif ettiği fiyatı beğenmeyen müşteri ayrılmaya hazırlanırken Dilşad D.'nin araya girerek “Gel lan, kolyeni ben alayım, bana sat. Lan deli misin?” ifadelerini kullandığı belirtildi. Kendisine bu şekilde hitap edilmesine tepki gösteren müşteriyle şüpheli arasında sözlü tartışma çıktı.

Kuyumcunun araya girerek önce kolye satmak isteyen müşteriyi, ardından Dilşad D.'yi dükkândan çıkardığı öğrenildi. Bu sırada müşterinin “Vurduracak kendini” sözüne sinirlenen Dilşad D., çevredeki esnaf tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Esenyurt'taki kuyumcu saldırısının perde arkası ortaya çıktı

KUYUMCUYA 16 EL ATEŞ ETTİ

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda Dilşad D., yaklaşık 2,5 saat sonra yeniden kuyumcunun önüne geldi. Şüpheli, belinden çıkardığı silahla bir el ateş ettikten sonra şarjörü yere düşürdü. Durumdan habersiz iki kez daha tetiğe basan şüpheli, daha sonra şarjörü düşürdüğünü fark etti. Şarjörü yerden alıp yeniden takan saldırgan, ateş etmeyi sürdürdü.

Esenyurt'taki kuyumcu saldırısının perde arkası ortaya çıktı

Bu sırada kuyumcuda çalışanlar da saldırganı durdurmak amacıyla bir el ateş etti.

Şüpheli Dilşad D. toplamda 16 el ateş ederken, ilk kurşunla dükkânın önünde oturan eczacıyı bacağından yaraladı.

Esenyurt'taki kuyumcu saldırısının perde arkası ortaya çıktı

Olayın ardından koşarak olay yerinden ayrılan saldırgan, önce kafedeki vatandaşlara silah doğrulttu, ardından kendisini durdurmak isteyen bir güvenlik görevlisini hedef aldı.

Esenyurt'taki kuyumcu saldırısının perde arkası ortaya çıktı

KAÇIŞ SIRASINDA OTOMOBİL GASPETTİ, ÇATALCA'DA YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan Dilşad D., yolda karşılaştığı N.Y. isimli kadının başına silah dayayarak otomobilini gasbetti. Araç daha sonra Çatalca'da terk edilmiş hâlde bulundu. Polis ekipleri, dron destekli çalışmayla şüpheliyi Çatalca'nın Muratbey Mahallesi'ndeki bir çiğ köfteci dükkânında yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 51 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilşad D. tutuklandı. Olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin kuyumcuya gelişini, silahlı saldırı için geri dönüşünü ve kaçışını ortaya koydu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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