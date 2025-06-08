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Eşi ile tartıştı, giden arabadan atladı! Kadın hastanelik olurken kocası ise...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eşi ile tartıştı, giden arabadan atladı! Kadın hastanelik olurken kocası ise...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da, eşiyle tartışan bir kadın seyir halindeki araçtan yola atladı. Refüje savrularak yaralanan kadın ihbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken, eşi olay yerinden kaçtı.

Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından seyir halindeki araçtan kendini yola atan kadın refüje savrularak yaralandı.

Eşi ile tartıştı, giden arabadan atladı! Kadın hastanelik olurken kocası ise... - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşi ile tartıştı, giden arabadan atladı! Kadın hastanelik olurken kocası ise... - 2. Resim

EŞİNE KIZDI ARABADAN ATLADI!

Hastanede verdiği ilk ifadede, eşiyle tartıştığını ve bu nedenle kendisini araçtan attığını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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