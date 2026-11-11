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Eşini 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı... Cezaevinde öldü

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Eşini 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı... Cezaevinde öldü
Başlık ResmiEşini 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı... Cezaevinde öldü

Aksaray'da 2 ay önce eşini 5 yerinden bıçaklayan Kasım Kılıç, cezaevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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16 Eylül 2026 tarihinde Aksaray Nakkaş Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, Kasım Kılıç (55) ile eşi Kibar K. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

5 YERİNDEN BIÇAKLAYIP AĞIR YARALADI

Tartışma sırasında Kasım K. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini karın ve sırtından olmak üzere 5 ayrı yerinden bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Kibar K. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

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CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından kaçan Kasım Kılıç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanmasından sonra aradan geçen yaklaşık 2 ay sürenin ardından cezaevinde rahatsızlanan Kasım Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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