Eşini 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı... Cezaevinde öldü

Aksaray'da 2 ay önce eşini 5 yerinden bıçaklayan Kasım Kılıç, cezaevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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16 Eylül 2026 tarihinde Aksaray Nakkaş Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, Kasım Kılıç (55) ile eşi Kibar K. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

5 YERİNDEN BIÇAKLAYIP AĞIR YARALADI

Tartışma sırasında Kasım K. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini karın ve sırtından olmak üzere 5 ayrı yerinden bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Kibar K. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından kaçan Kasım Kılıç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanmasından sonra aradan geçen yaklaşık 2 ay sürenin ardından cezaevinde rahatsızlanan Kasım Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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