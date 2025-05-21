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Eski kocasını gördü tabancaya sarıldı! Sokak ortasında kurşunladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eski kocasını gördü tabancaya sarıldı! Sokak ortasında kurşunladı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir kadın yaklaşık 4 ay önce ayrıldığı eski kocasını sokak ortasında tabancayla vurdu. Ayağından yaralanan koca tedavi altına alınırken saldırgan kadın gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vurdu. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eski kocasını gördü tabancaya sarıldı! Sokak ortasında kurşunladı - 1. Resim

4 AY ÖNCE BOŞANMIŞLAR 

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın ile eski eşi E.N. karşı karşıya geldi. Yaklaşık dört ay önce yollarını ayıran çiftin arasında yükselen tansiyon, kısa sürede kontrolden çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları, saniyeler içinde yaşananları anbean kaydetti.

Eski kocasını gördü tabancaya sarıldı! Sokak ortasında kurşunladı - 2. Resim

KOCASINI SOKAK ORTASINDA AYAĞINDAN VURDU

Bir çocuk annesi kadın, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak eski eşine doğrulttu ve tetiği çekti. Tek kurşun, E.N.'nin ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Saldırgan kadın, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Eski kocasını gördü tabancaya sarıldı! Sokak ortasında kurşunladı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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