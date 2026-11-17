Mersin'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 101 ayrı dosyası bulunan ve 15 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. Yakalanmamak için başkaları adına kiralanan evlerde gizlenen ve estetik operasyon geçirerek kimliğini gizlemeye çalışan firarinin saklandığı adres, yabancı uyruklu kız arkadaşı üzerinden yapılan teknik ve fiziki takiple deşifre edildi.

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Mersin’de emniyet güçleri, 101 ayrı suç dosyası ve 15 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan firari hükümlü R.B.’nin izini sürerek film senaryolarını aratmayan bir operasyona imza attı.

ESTETİK OPERASYONLA YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ

Şüphelinin yakalanmamak için kayıtlı adreslerini kullanmadığını ve sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını belirleyen ekipler, R.B.'nin tanınmamak amacıyla yüzünden estetik operasyon geçirdiğini de tespit etti.

Estetikle izini kaybettirmeye çalıştı! Suç makinesini kız arkadaşı yakalattı

KIZ ARKADAŞININ ADRESİ ELE VERDİ

Şüphelinin izini süren ekipler, yabancı uyruklu kız arkadaşı A.M.'yi de incelemeye aldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda A.M.'nin kayıt dışı olarak ikamet ettiği adres belirlendi.

Adres çevresinde tedbir alan ekipler, düzenledikleri operasyonla R.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Estetikle izini kaybettirmeye çalıştı! Suç makinesini kız arkadaşı yakalattı

Öte yandan, şahsı sakladığı değerlendirilen A.M. hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesi kapsamında suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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