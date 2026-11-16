Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'ye ilişkin sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen Müslüm Ayberk Doğan tutuklandı.

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İstanbul'da 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili TikTok'ta tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Müslüm Ayberk Doğan, 15 Kasım'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku oluşturmak amacıyla tehdit" suçlamaları yöneltildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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