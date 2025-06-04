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Etekli misilleme karakolda bitti! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de iki genci kadın kıyafeti giydirip videoya alan şüpheliler yakalandı. Olayın, geçmişte zorla alıkonulup özür videosu çektirilen bir gencin misillemesi olduğu ortaya çıktı. Polis, her iki olaya karışan toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir grup genç, yakaladıkları 2 kişiye kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmişti.

YAKALANDILAR

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında Y.B.(17) ve V.E.'yi (16) bıçak ile tehdit ederek videosunu çeken şahısların B.A.Z. (21) ve M.D. (15) olduğu tespit edildi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

MİSİLLEME YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan polis ekiplerinin çalışmalarının devamında şüpheli B.A.Z.'nin kadın kıyafeti ile videosunu çektiği Y.B. (17) isimli şahıs ile videoda olmayan A.E. (25), F.Ö. (21), Y.K. (16), M.K. (16) ve Y.T. (16) tarafından geçmişte zorla alıkonulduğu öğrenildi. B.A.Z.'nin zorla soyundurulduğu ve özür videosu çektirildiği de polis ekiplerince tespit edildi. B.A.Z.'nin bu nedenle olayı gerçekleştirdiği öğrenilirken A.E., F.Ö., Y.K., M.K., ve Y.T. isimli şahıslar da düzenlenen operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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