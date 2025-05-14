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Ev değil adeta hayvanat bahçesi! Ekipler bile şaştı kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ev değil adeta hayvanat bahçesi! Ekipler bile şaştı kaldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde kaçak şekilde bulundurulan 129 yaban hayvanı ile 2 kuluçka makinesine el konuldu. Olayla ilgili ev sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde kaçak yollarla bulundurulan 129 yaban hayvanı ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaçalılık Mahallesi'nde bir kişinin konutunda çok sayıda yaban hayvanı bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ev değil adeta hayvanat bahçesi! Ekipler bile şaştı kaldı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA CİNS ÖRDEK ELE GEÇİRİLDİ

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda, R.Ç'nin ikametinde arama yapıldı. Aramada, 14 çamurcun ördeği, 2 kaşık gaga ördeği, Afrika ıslıkçı ördeği, 3 deniz kabuğu kazı, 4 Sibirya kazı, suna ördeği, pembe gagalı patka, 3 midye kazı, Kanada kazı, 14 angıt ördeği, 4 Macar ördeği, 8 baykal ördeği, 11 mavi tavuskuşu, siyah omuzlu tavuskuşu, 8 Bahama kılkuyruk ördeği, 4 kuzey kılkuyruk ördeği, 18 mandarin ördeği, 9 kestane ördeği, 7 fiyu ördeği, Amazon ördeği, 7 Şili fiyu ördeği, Havai kazı, 4 tahtalı güvercin, 2 komp ördeği ile 2 kuluçka makinası bulundu.

Ev değil adeta hayvanat bahçesi! Ekipler bile şaştı kaldı - 2. Resim

Konutta bulunan 129 yaban hayvanı ile 2 kuluçka makinesine el konuldu. Olayla ilgili Kara Avcılığı Kanunu kapsamında R.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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