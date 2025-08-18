Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Evin balkonu çöktü, ikinci kattan aşağı düştüler! 2'si çocuk 5 kişi betonun altında kaldı

Evin balkonu çöktü, ikinci kattan aşağı düştüler! 2'si çocuk 5 kişi betonun altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Evin balkonu çöktü, ikinci kattan aşağı düştüler! 2&#039;si çocuk 5 kişi betonun altında kaldı
Diyarbakır, Enkaz, Kurtarma, Yaralılar, Çocuklar, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da 2 katlı binanın balkonu çöktü. 2'si çocuk 5 kişi beton bloğun altında kaldı. Ekipler, enkaz altındaki yaralıları kurtararak, hastaneye sevk etti.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

BALKON ENKAZININ ALTINDA KALDILAR

İlçenin Gögüzeli Mahahallesi'nde iki katlı müstakil evin balkonu çöktü. Balkonun altında ve üstünde bulunanlar, beton bloğun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk 5 kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından enkaz altından çıkartıldı.

Evin balkonu çöktü, ikinci kattan aşağı düştüler! 2'si çocuk 5 kişi betonun altında kaldı - 1. Resim

YARALILAR HASTANEDE

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Evin balkonu çöktü, ikinci kattan aşağı düştüler! 2'si çocuk 5 kişi betonun altında kaldı - 2. Resim

SONRADAN EK YAPILMIŞ!

Ali Zencir adlı mahalle sakini, balkonun sonradan ek yapıldığını söyledi. Anne ve baba üstünde oturduğu sırada balkonun çöktüğünü belirten Zencir, "Çocuklar önce çıkartıldı. Aile vardı, onlar ekipler tarafından çıkartıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan yapıldı, geçiş yok. Demirler de zayıftı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı! Kahramanmaraş'ta feci olay
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı! Kahramanmaraş'ta feci olay - 3. SayfaYürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı!Yaylaya çıkan traktör devrildi! Kadın ve çocuk çok sayıda yaralı var - 3. SayfaYaylaya çıkan traktör devrildi! Kadın ve çocuk çok sayıda yaralı varHakan Çakır'ın katillerinin sicili kabarık çıktı: Sürü halinde sokaklarda dolaşıp kılıçla dehşet saçmışlar! - 3. SayfaSürü halinde dolaşıp kılıçla dehşet saçmışlar!Van'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi - 3. SayfaVan'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildiAntalya'da esrarengiz olay: Park ettiği aracından cesedi çıktı! - 3. SayfaEsrarengiz olay: Park ettiği aracından cesedi çıktı!Bingöl'de gıda zehirlenmesi yaşayan vatandaşların imdadına askeri helikopter yetişti - 3. SayfaZehirlenen vatandaşların imdadına askeri helikopter yetişti
Sonraki Haber Yükleniyor...