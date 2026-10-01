Eyüpsultan'da trafik çilesi! Sürücüler isyan etti: 1,5 aydır çekiyoruz

Eyüpsultan'da İSKİ'nin altyapı çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Hz. Halid Bulvarı'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kazılan yollardaki çukur ve tümsekler sürücülere zor anlar yaşatırken, yoğun trafik nedeniyle çileden çıkan vatandaşlar çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

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Eyüpsultan'da İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları, bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. Hz. Halid Bulvarı'nda sürdürülen çalışmalar kapsamında yolun tek şeride düşürülmesiyle birlikte sürücüler uzun süredir devam eden trafik ve bozuk zemin sorunuyla karşı karşıya kaldı.

İSKİ'nin “Avrupa Bölgesi 7. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” projesi kapsamında kazılan yollarda ilerleyen araçlar, çukur ve tümsekler nedeniyle güçlük yaşadı.

Eyüpsultanda trafik çilesi! Sürücüler isyan etti: 1,5 aydır çekiyoruz

"YAKLAŞIK 3 HAFTADIR BURASI BÖYLE"

Güzergahı kullanan sürücüler, hem oluşan trafik yoğunluğuna hem de yolun mevcut durumuna tepki gösterdi. Sürücülerden Sümeyye Erol, yaklaşık 2 haftadır aynı güzergahı kullandığını belirterek bozuk zemin nedeniyle zaman kaybettiklerini ve araçlarının zarar gördüğünü söyledi.

Erol, “Çok zor durumdayız, çocuğum okula gidip geliyor, yolda adeta hoplaya zıplaya ilerliyoruz. Yaklaşık 3 haftadır burası böyle, belki daha fazla” dedi.

İsmini vermek istemeyen başka bir sürücü ise çalışmaların daha hızlı tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

"1,5 AYDIR BU REZİLLİĞİ ÇEKİYORUZ"

Çalışmaların yürütülme biçimine tepki gösteren sürücü, “1,5 aydır bu rezilliği çekiyoruz. Çalışanlar sanki devlet memuru gibi sabah 8, akşam 5 çalışıyor. 24 saat çalışsalar bu rezillik biter” ifadelerini kullandı.

Güzergahın Eyüpsultan'ın ana caddelerinden biri olduğunu belirten sürücü, “Sabah akşam rezil bir haldeyiz, görüyorsunuz. Yaklaşık 1,5 aydır burası böyle. İnşallah bitecek, dua ediyoruz” diye konuştu.

Eyüpsultanda trafik çilesi! Sürücüler isyan etti: 1,5 aydır çekiyoruz

OCAK AYINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İSKİ, çalışmaların Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı projesiyle bağlantılı olarak yürütüldüğünü açıkladı. Kurumun X hesabından yapılan paylaşımda, tramvay güzergahıyla kesişen mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarının başka bir güzergaha alınması amacıyla altyapı çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

İBB ile koordineli yürütülen çalışmalarla bölgede yaşanan su baskınlarının azaltılması, mevcut altyapının yenilenmesi ve atık su ile yağmur suyunun birbirinden ayrılması hedefleniyor.

İSKİ'nin açıklamasına göre çalışmalar etaplar halinde sürdürülecek ve altyapı deplase işlemlerinin ocak ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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