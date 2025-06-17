Feci kaza! Tır ile kamyonet çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2025 19:34 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 20:06 - Güncelleme:

Bayburt-Erzincan kara yolunda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki İlkay U. hayatını kaybetti. Yaralanan iki sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Bayburt'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı. Bayburt-Erzincan kara yolunun Demirözü yol ayrımında Metin K. (60) idaresindeki 61 ADG 763 plakalı tır karşı yönden gelen Selami N. (44) yönetimindeki 34 EJ 6738 plakalı kamyonet ile çarpıştı. 1 ÖLÜ, 2 YARALI İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan İlkay U. (22) olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan sürücüler Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi. İlgili Haber Avrupa Birliği tarih verdi! Doğal gaz ve petrolün fişini çekecekler

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe