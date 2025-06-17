Feci kaza! Tır ile kamyonet çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bayburt-Erzincan kara yolunda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki İlkay U. hayatını kaybetti. Yaralanan iki sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Bayburt'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı.
Bayburt-Erzincan kara yolunun Demirözü yol ayrımında Metin K. (60) idaresindeki 61 ADG 763 plakalı tır karşı yönden gelen Selami N. (44) yönetimindeki 34 EJ 6738 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonette bulunan İlkay U. (22) olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan sürücüler Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe