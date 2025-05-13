Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Feci kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada

Feci kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü tomruk yüklü kamyon, yolcu otobüsüi ve bir otomobilin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ezine-Çanakkale karayolu Anıtyağ mevkisinde 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında 8 kişinin ölümüyule sonuçlanan feci bir kaza meydana geldi.

Feci kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada - 1. Resim

TORUKLAR YOLA DEVRİLDİ

Oktay Batır'ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan, içinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Feci kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada - 2. Resim

5 KİŞİ OLAY YERİNDE, 3 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada toplam 8 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi yaralandı.

Feci kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada - 3. Resim

3 YARALI YOĞUN BAKIMDA

Tedavi altına alınan yaralılardan 15'i taburcu edilirken, 6 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. 3 yaralının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Feci kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada - 4. Resim

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak karşı şeride devrildiği ve ardından gelen araçların tomruklara çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 çocuğun iddianamesi hazır!Tolga Çevik'e ne oldu, hastalığı ne? Tolga Çevik kimdir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şoför "suçsuzum" dedi, mahkeme kabul etmedi! Yaşlı kadını ezerek öldüren İETT otobüsü davasında karar belli oldu! - 3. SayfaŞoför "suçsuzum" dedi, mahkeme kabul etmedi! Yaşlı kadını ezerek öldüren İETT otobüsü davasında karar belli oldu!Telefonla konuşurken yıldırım düştü! Talihsiz kadından kahreden haber - 3. SayfaTelefonla konuşurken yıldırım düştü! Kahreden haber geldi''Husumetlinin selamı var'' diyerek sokak ortasında tekme tokat darbettiler - 3. Sayfa''Husumetlinin selamı var'' diyerek faciayı yaşattılarYangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti! O itfaiye eri gözaltında - 3. SayfaYangında ailesini kaybeden itfaiye eri gözaltında!Aracını çalan hırsızı kıskıvrak yakaladı! ''Bıktık artık'' diyerek isyan etti - 3. SayfaAracını çalarken suçüstü yakaladı! Esnaf böyle isyan ettiAnaokulundaki çocukları sapkınlığına alet etmişti! Valilik jet hızıyla açıklama yaptı: 17 yaşındaki şüpheli gözaltında - 3. SayfaAnaokulundaki çirkin görüntülere gözaltı!
Sonraki Haber Yükleniyor...