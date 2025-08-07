Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Fethiye'de İngiliz turist dehşeti yaşadı! Otomobil tarafından çiğnendi, hayati tehlikesi sürüyor

Fethiye'de İngiliz turist dehşeti yaşadı! Otomobil tarafından çiğnendi, hayati tehlikesi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 61 yaşındaki İngiliz turist Lisa Jane Di Palma, adeta kâbusu yaşadı. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadın, bir otomobil tarafından adeta kasten çiğnendi. Turist kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci bir olay yaşandı.

Kaza, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 

Fethiye'de İngiliz turist dehşeti yaşadı! Otomobil tarafından çiğnendi, hayati tehlikesi sürüyor - 1. Resim

61 YAŞINDAKİ TURİSTİN KABUS DOLU ANLARI

Ö.K. idaresindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz vatandaşı Lisa Jane Di Palma’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından sürücünün olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı ileri sürülürken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yerde kalan kadın kazanın ardından kaçmaya çalışan ve vatandaşların müdahalesi sonucu durdurulan aracın altında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Fethiye'de İngiliz turist dehşeti yaşadı! Otomobil tarafından çiğnendi, hayati tehlikesi sürüyor - 2. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Lisa Jane Di Palma’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, olay yerinden ikinci kez kaçmaya çalıştığı öne sürülen sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

