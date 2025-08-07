Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yere çakılan uçak binaya çarptı! Ölü ve yaralılar var

Yere çakılan uçak binaya çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yere çakılan uçak binaya çarptı! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kenya'da başkent Nairobi'nin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki yerleşim alanına özel uçak düştü. 4 kişinin içinde bulunduğu uçak bir binaya çarptı. Düşen uçakta 2 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişinin yaralandı.

Kenya’nın başkenti Nairobi'de içinde 4 kişinin bulunduğu özel bir uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ulusal basına göre, Afrika Tıbbi ve Araştırma Vakfına ait uçak, başkent Nairobi'nin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki yerleşim alanına düşerek bir binaya çarptı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR 

Kiambu Bölgesi Polis Komutanı Maurice Odanga, kazada 2 kişinin öldüğünü, yaralanan 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Odanga, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Sosyal medya görüntülerinde, kaza yerinden yoğun siyah duman yükseldiği ve çevredeki yüzlerce kişinin, ilk yardım ekipleriyle birlikte alev, moloz ve toz içinde kurtarma çalışmalarına katıldığı görülüyor.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR 

Uçağın görevi, kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine acil durum ekipleri ve sivil havacılık yetkilileri sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

