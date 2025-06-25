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FETÖ'nün dağıttığı sorularla iş sahibi olmuşlardı! 5 memur hakkında gözaltı kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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FETÖ&#039;nün dağıttığı sorularla iş sahibi olmuşlardı! 5 memur hakkında gözaltı kararı
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FETÖ'ye yönelik 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında soruları alıp dağıtan ve o sorularla sınavı kazandığı anlaşılan 2’si aktif, 3’ü ihraç olmak üzere toplam 5 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde,  eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) yapılanmasına yönelik sınav usulsüzlükleri soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlükler incelendi. 

ÇALDIKLARI SINAV SORULARIYLA İŞ SAHİBİ OLDULAR

FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı anlaşılan, ayrıca örgütsel iletişim aracı bylock isimli programı kullandığı değerlendirilen 2’si aktif, 3’ü ihraç olmak üzere toplam 5 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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