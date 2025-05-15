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Film gibi olay...Rus turistin 'akıllı' takibi: Saatin sinyali hırsıza götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da sahilde otururken kolundaki akıllı saati kaybeden Rus turist, GPRS sinyalinden tespit ettiği adrese gidip hırsıza polisle baskın yaptı. Saati alan kişinin ifadesi ise pes dedirtti.

Dün Konyaaltı Sahil'de yaşanan olayda, Moskova'dan Antalya'ya gelen Rus turist 38 yaşındaki Lilie Belova, fotoğraf çekinmek için kolundaki akıllı saati çıkarttı. 

Bir süre sonra sahilden ayrılan Belova, saatini unuttuğunu fark edip tekrar Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bu sırada saati bulan iki çocuk, kimliği belirsiz bir kişinin saati güvenliğe vereceğini söyleyip kendilerinden aldığını söyledi.

Film gibi olay...Rus turistin 'akıllı' takibi: Saatin sinyali hırsıza götürdü - 1. Resim

ÇEVİRİYLE HIRSIZI BULDU

Bunun üzerine Belova, cep telefonundan uygulamayı açıp GPRS sinyalinden saatin hareket halinde olduğunu görünce polise haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine sevk edilen ekipler, Türkçe ve İngilizceyi az bilen Rus turist ile yine cep telefondan çeviriyle anlaşabildi.

Film gibi olay...Rus turistin 'akıllı' takibi: Saatin sinyali hırsıza götürdü - 2. Resim

Saatin Soğuksu Mahallesi üzerinde sabit durduğunu gösteren Belova, polis ile birlikte konumun belirttiği adrese gitti.

Burada kısa bir aramanın ardından saati kendisinin aldığını söyleyen B.A. (63), polis ekiplerince ekip otosuna alındı. Saatine kavuşup mutluluk yaşayan Belova, ‘Türk polisine teşekkürler' dedi.

Film gibi olay...Rus turistin 'akıllı' takibi: Saatin sinyali hırsıza götürdü - 3. Resim

Gazetecilere yine çeviri ile yaptığı açıklamada olayı şu şekilde anlattı:

"Sahilde kayaların yanında fotoğraf çekiyordum. Güzel bir kare olsun diye saati yere koydum. Çocuklar da beni izliyor ve iltifat ediyorlardı. Adamın saati aldığını onlar görmüştü. Onu durdurmak istediler ama o geçiştirip kaçtı"

"BAŞKA ÇOCUKLARA VERECEKTİM"

Saati alan B.A. ise, saati hırsızlık amaçlı almadığını savunarak, "Denize girecektim kayalıkların orada. Çocuklar saat için benim dedi, ben de onlara vermeyip başka çocuklara veririm diye oradan ayrıldım" dedi.

Film gibi olay...Rus turistin 'akıllı' takibi: Saatin sinyali hırsıza götürdü - 4. Resim

B.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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