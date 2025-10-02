Freni arızalanan kamyon 15 aracı perte çıkardı! Çok sayıda yaralı var

İlgili Haber Pelin Kaygı göz göre göre can verdi! Feci asansör kazası kamerada

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın tanıklarından Cihat Kaya, "Trafik ışıkları bize yandı, ben caddeye doğru çıkarken 50-60 metre ileriden sağa döndüm. Kamyon yukarıdan geliyordu. Orda birine çarptı ben sokağa girdikten sonra yaklaşık 10 saniye geçti, buradaki bütün araçlara çarptı ve üzerindeki mıcırı dökerek devrildi" dedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.