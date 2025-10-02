Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Freni arızalanan kamyon 15 aracı perte çıkardı! Çok sayıda yaralı var

Freni arızalanan kamyon 15 aracı perte çıkardı! Çok sayıda yaralı var
Malatya'da freni arızalanan kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonun freni arızalandı. Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarptı ve devrildi.

Freni arızalanan kamyon 15 aracı perte çıkardı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın tanıklarından Cihat Kaya, "Trafik ışıkları bize yandı, ben caddeye doğru çıkarken 50-60 metre ileriden sağa döndüm. Kamyon yukarıdan geliyordu. Orda birine çarptı ben sokağa girdikten sonra yaklaşık 10 saniye geçti, buradaki bütün araçlara çarptı ve üzerindeki mıcırı dökerek devrildi" dedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Freni arızalanan kamyon 15 aracı perte çıkardı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

