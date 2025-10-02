Su krizi yaşanan Tekirdağ'da "İçme suyu hattı patladı, belediye müdahale etmedi" iddiası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde çalışma yapan kepçenin içme suyu irsaliye hattına çarpması sonucu büyük çaplı patlama meydana geldi. Kuraklık nedeniyle zor günler yaşayan kentte patlamayla birlikte tonlarca su caddeye yayılarak boşa aktı.

"BELEDİYE ÇALIŞMA YAPMADAN GİTTİ" İDDİASI

Görgü tanıkları, TESKİ'ye ait bir aracın patlak noktasına gelmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadan bölgeden ayrıldığını öne sürdü. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açarken, daha sonra tekrar gelen TESKİ ekipleri patlayan su borusunu onardı.

Şehir genelinde su kesintilerinin yaşandığı bir dönemde meydana gelen bu patlama büyük miktarda su israfına sebep oldu.