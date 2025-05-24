Gece saatlerinde ormandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi

Bartın'da gece yarısı ormandan gelen kadın çığlığı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Araştırma yapan ekipler, sesin sebebini ortaya çıkardı.

Bartın Tuna Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan gece saatlerinde gelen çığlık sesleri üzerine vatandaşlar yasa dışı çığlık terapisi ya da cinayet işlenmesi endişesi ile 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri alarma geçti.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanda devam eden çığlık seslerinin geldiği yöne doğru hareket etti. Ekipler, ormanlık alanda 4'ü kız toplam 6 genç ile karşılaştı.

GENÇLER DE KORKUTLAR

Polisleri bir anda karşılarında gören gençler de büyük korku yaşadı. Ekipler, çığlık sesinin sebebini sorduğunda ise gençler aralarında küçük çaplı tartışmaların yaşandığını belirtti. Polise cezaları neyse çekmeye razı olduklarını belirten gençlerin kimlik sorgusu yapıldı.

Olumsuz bir durum bulunmaması üzerine gençler, Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.