Kocaeli'de tüyler ürperten olay! Ormanlık alandaki kuyunun içinde hareketsiz 3 kişi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Mayıs 2025 00:00 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 00:06 - Güncelleme:

Kocaeli'de, adeta tüyleri ürperten bir hadise yaşandı. Ormanlık bir alandaki kuyunun içinde bulunan 3 kişinin hareket etmediği görüldü. 10 metrelik kuyuda bulunan şahıslar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kocaeli'de tüyler ürperten bir olay meydana geldi. ORMANLIK ALANDA KUYUNUN İÇERİSİNDE BULUNDULAR Edinilen bilgiye göre Mollafenari bölgesinde, ormanlık alanda bir kuyuda 3 kişinin baygın halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçi duman dolu olduğu öğrenilen yaklaşık 10 metrelik kuyuda bulunan şahıslar için kurtarma çalışması başlatıldı. İlgili Haber 'Zengin Baba Yoksul Baba' kitabının yazarı Kiyosaki'den "son geldi" sözleriyle şok tahmin! "Altın 25.000 dolar olacak"

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş