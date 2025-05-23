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Kocaeli'de tüyler ürperten olay! Ormanlık alandaki kuyunun içinde hareketsiz 3 kişi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;de tüyler ürperten olay! Ormanlık alandaki kuyunun içinde hareketsiz 3 kişi bulundu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de, adeta tüyleri ürperten bir hadise yaşandı. Ormanlık bir alandaki kuyunun içinde bulunan 3 kişinin hareket etmediği görüldü. 10 metrelik kuyuda bulunan şahıslar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kocaeli'de tüyler ürperten bir olay meydana geldi.

Kocaeli'de tüyler ürperten olay! Ormanlık alandaki kuyunun içinde hareketsiz 3 kişi bulundu - 1. Resim

ORMANLIK ALANDA KUYUNUN İÇERİSİNDE BULUNDULAR

Edinilen bilgiye göre Mollafenari bölgesinde, ormanlık alanda bir kuyuda 3 kişinin baygın halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de tüyler ürperten olay! Ormanlık alandaki kuyunun içinde hareketsiz 3 kişi bulundu - 2. Resim

İçi duman dolu olduğu öğrenilen yaklaşık 10 metrelik kuyuda bulunan şahıslar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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