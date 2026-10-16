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Genç Merve’nin acı vedası! 23’üncü yaş gününde hayata veda etti

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Genç Merve’nin acı vedası! 23’üncü yaş gününde hayata veda etti
Başlık ResmiGenç Merve’nin acı vedası! 23’üncü yaş gününde hayata veda etti

Bartın’da tünel çıkışında meydana gelen kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul, 23’üncü yaş gününde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazadan 17 gün sonra vefat eden genç kız, tabutunun üzerine konulan gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaza, 28 Eylül'de Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkiindeki tünelin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (28) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir (54) idaresindeki yolcu minibüsü tıra çarptı.

Genç Merve’nin acı vedası! 23’üncü yaş gününde hayata veda etti
Başlık ResmiGenç Merve’nin acı vedası! 23’üncü yaş gününde hayata veda etti

KAZADAN 17 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir hayatını kaybederken, Merve Yurdakul'un da aralarında bulunduğu 11 yolcu yaralandı. Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı Yurdakul, tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde 15 Ekim akşamı vefat etti.

Genç Merve’nin acı vedası! 23’üncü yaş gününde hayata veda etti
Başlık ResmiGenç Merve’nin acı vedası! 23’üncü yaş gününde hayata veda etti

15 Ekim 2003 doğumlu olan Yurdakul'un, kazadan 17 gün sonra 23'üncü yaş gününde hayatını kaybetmesi yakınlarını hüzne boğdu. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Genç Merve’nin acı vedası! 23’üncü yaş gününde hayata veda etti
Başlık ResmiGenç Merve’nin acı vedası! 23’üncü yaş gününde hayata veda etti

GELİNLİĞİ TABUTUNUN ÜZERİNE KONULDU

Yurdakul için Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yukarı Doğantepe Camii'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Genç kızın tabutunun üzerine gelinliğinin konulması, cenazeye katılanlara duygusal anlar yaşattı. Yurdakul, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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