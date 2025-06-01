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Gerekçe yine aynı! Dövdüler özür dilettiler, tehdit dolu o anları sosyal medyada paylaştılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da bir genç kız, erkek arkadaşıyla görüştüğü gerekçesiyle iki kız tarafından önce dövüldü, sonra özür diletildi. Sosyal medyada paylaşılan tehdit dolu o anlar üzerine ekipler harekete geçti.

Erkek arkadaş gerekçesiyle sosyal medyada paylaşılan darp olaylarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'da bir genç kız, erkek arkadaşları ile görüştüğü iddia edilen iki kız tarafından darp edilerek, çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 

GEREKÇE YİNE ERKEK ARKADAŞ!

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde N.G. ve N.Ü. isimli genç kızlar, erkek arkadaşları ile ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri ismi öğrenilemeyen genç bir kızı darp edip, o anların görüntülerini çekti.

Gerekçe yine aynı! Dövdüler özür dilettiler, tehdit dolu o anları sosyal medyada paylaştılar - 1. Resim

DÖVDÜLER, ÖZÜR DİLETTİLER, O ANLARI PAYLAŞTILAR

İkamet içerisinde genç kızı zorla alıkoydukları anlaşılan N.G. ve N.Ü., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde darp edilen genç kızın saçından tutarak zorla "N.G.'den ve N.Ü.'den özür diliyorum. E. ve B. ile birlikte olduğum için" dedirten iki genç kız, görüntüleri "Öyle ben fenomenim diye ortalarda gezmekle olmuyor bu işler" yorumu ile paylaştı.

Gerekçe yine aynı! Dövdüler özür dilettiler, tehdit dolu o anları sosyal medyada paylaştılar - 2. Resim

2 kişi tarafından darp edilen genç kızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gerekçe yine aynı! Dövdüler özür dilettiler, tehdit dolu o anları sosyal medyada paylaştılar - 3. Resim

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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