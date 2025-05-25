Liseli kızların sosyal medya kavgasında acı son! Araya giren 2 kız bıçakla yaralandı, hayati tehlikesi var

Liseli iki kız arasında sosyal medya yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 genç kız bıçaklandı. Kızlardan birinin hayati tehlikesi sürüyor.

Liseli öğrenciler arasında yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi. Burdur’un Bucak ilçesinde liseli iki kız arasında sosyal medya yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 genç kız bıçaklandı. Kızlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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ERKEK ARKADAŞ YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER

Olay, saat 16.40 sıralarında Bucak ilçesi Yeni Mahalle Yaşam Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (18) erkek arkadaşının sosyal medya üzerinden eklenmesi nedeniyle İ.K. (18) adlı kız ile parkta tartışmaya başladı.

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KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN 2 KIZ BIÇAKLANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından parkta bulunan B.V.D. (18) ve A.C.C. (16), tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak A.S., yanında bulunan bıçakla B.V.D.’yi karın ve boyun bölgesinden, A.C.C.’yi ise kaşından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkez’ine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN LİSELİ GÖZALTINDA, YARALI KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli A.S. polis ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, hastanede tedavi altına alınan B.V.D.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.