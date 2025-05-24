Sınıf arkadaşını bıçaklayan liseli kız öğrenci ile ilgili yeni gelişme

İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü Üsküdar'da bulunan bir lisenin tuvaletinde dehşet yaşanmıştı. Arkadaşı E.Ç.'yi sırtından bıçaklayan E.B. isimli kız öğrencinin tutuklandığı bildirildi. E.B.'nin olayı gerçekleştirme sebebi olarak E.Ç.'nin kendisine yalan söylediğini öne sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, E.Ç.(16) isimli öğrencinin tuvalette bulunduğu sırada aynı sınıftan arkadaşı olan E.B. (15) tarafından sırt kısmından bıçakla yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamanın devamında olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan E.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

"BANA YALAN SÖYLEDİ"

Olayı gerçekleştiren E.B'nin bıçağı çay ocağından aldığı tespit edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği gün yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. E.B. ifadesinde ise bıçaklama olayını E.Ç.'nin kendisine yalan söylediği için gerçekleştirdiğini söyledi.

TUTUKLANDI

E.B'nin ayrıca daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çeşitli tarihlerde tedavi kaydı bulunduğu belirlendi. E.B. yakalanması sonrası "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği açıklandı.