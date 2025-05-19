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İstanbul'da çocuk parkında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da çocuk parkında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziosmanpaşa’da çocuk parkında yüzleri maskeli 2 şüphelinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde çocuk parkına gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, bankta oturan Fatih K. (21), Utku K. (16) ile Yüksel E.'ye (22) silahla ateş açtı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Parkta oynadığı sırada koluna kurşun isabet eden 6 yaşındaki Mustafa Ş. ile saldırının hedefindeki 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

1 ÖLÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih K. hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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