İstanbul'da çocuk parkında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gaziosmanpaşa’da çocuk parkında yüzleri maskeli 2 şüphelinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde çocuk parkına gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, bankta oturan Fatih K. (21), Utku K. (16) ile Yüksel E.'ye (22) silahla ateş açtı.
ŞÜPHELİLER KAÇTI
Parkta oynadığı sırada koluna kurşun isabet eden 6 yaşındaki Mustafa Ş. ile saldırının hedefindeki 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
1 ÖLÜ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih K. hayatını kaybetti.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci