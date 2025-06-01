Sosyal medyada yayın açıp kediye işkence etti! Polisler yakaladı

Esenyurt'ta kedisine işkence eden ve kendisini polis olarak tanıtan O.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında 10 bin 385 TL para cezası uygulanırken, kedi Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahsın kız arkadaşına kızdığı için böyle bir video çektiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Mayıs günü bir şahsın kendisini polis olarak tanıttığı ve bir kediye işkence ettiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahsın O.D. olduğu belirlendi. O.D. dün Esenyurt Koza Mahallesi'nde yakalandı.

10 BİN 385 TL CEZA

O.D. kedinin kendisine ait çipli ve kayıtlı olduğunu, kendisinin engelli olduğunu, kız arkadaşına kızdığı için böyle bir video çektiğini polis ekiplerine beyan etti. Şüpheli O.D.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 385 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan kedi muhafaza altına alınarak Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.