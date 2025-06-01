Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sosyal medyada yayın açıp kediye işkence etti! Polisler yakaladı

Sosyal medyada yayın açıp kediye işkence etti! Polisler yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sosyal medyada yayın açıp kediye işkence etti! Polisler yakaladı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta kedisine işkence eden ve kendisini polis olarak tanıtan O.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında 10 bin 385 TL para cezası uygulanırken, kedi Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahsın kız arkadaşına kızdığı için böyle bir video çektiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Mayıs günü bir şahsın kendisini polis olarak tanıttığı ve bir kediye işkence ettiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahsın O.D. olduğu belirlendi. O.D. dün Esenyurt Koza Mahallesi'nde yakalandı.

10 BİN 385 TL CEZA

O.D. kedinin kendisine ait çipli ve kayıtlı olduğunu, kendisinin engelli olduğunu, kız arkadaşına kızdığı için böyle bir video çektiğini polis ekiplerine beyan etti. Şüpheli O.D.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 385 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan kedi muhafaza altına alınarak Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım'ın o sözü her şeyi değiştirdi! İşte Fenerbahçe'de toplanan imza sayısıEsenyurt'ta kamyonet kavgası! Kaynanasını hastaneye götürmek istedi, olay çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esenyurt'ta kamyonet kavgası! Kaynanasını hastaneye götürmek istedi, olay çıktı - 3. SayfaKaynanasını hastaneye götürmek istedi, olay çıktıEğlence mekanında hesap kavgası! Silah gösterip zorla paralarını aldılar - 3. SayfaSilah gösterip zorla paralarını aldılarDepremden kurtardığı tekstil ürünleri ve makineleri yangında küle döndü - 3. SayfaDepremden kurtarmıştı, yangında küle döndüAdana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolmuştu! Günler sonra acı haber geldi - 3. SayfaGünler sonra acı haber geldiEdirne'de bir otomobilin bagajından çıktı! Neoklasik döneme ait - 3. SayfaEdirne'de otomobilin bagajından çıktı! Neoklasik döneme aitMalatya'da korkunç kaza! Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - 3. SayfaDevrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...