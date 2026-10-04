Gökçe’nin boğazını kesti! Mahalleye gidip cinayeti anlatmış

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, tartıştığı sevgilisi Mustafa B. tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü. Ormanda yaşanan olayın ardından mahalleye yaya olarak gelen 24 yaşındaki şüphelinin, tartıştığı kişinin öldüğünü anlattığı ve yardım istediği öğrenildi. Boynundan kendisinin de yaralandığı belirlenen şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre ormana otomobille gelen Gökçe Alkan (18) ile Mustafa B. (24) arasında tartışma çıktı.

Gökçe Alkan

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Mustafa B, yanında bulunan bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Alkan, olay yerinde öldü.

Mustafa B.

MAHALLAYE GİDİP “ÖLDÜ” DEMİŞ

Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Öte yandan şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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