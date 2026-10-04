Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Gökçe’nin boğazını kesti! Mahalleye gidip cinayeti anlatmış

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Gökçe’nin boğazını kesti! Mahalleye gidip cinayeti anlatmış
Başlık ResmiGökçe’nin boğazını kesti! Mahalleye gidip cinayeti anlatmış

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, tartıştığı sevgilisi Mustafa B. tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü. Ormanda yaşanan olayın ardından mahalleye yaya olarak gelen 24 yaşındaki şüphelinin, tartıştığı kişinin öldüğünü anlattığı ve yardım istediği öğrenildi. Boynundan kendisinin de yaralandığı belirlenen şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Kaydet
|

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre ormana otomobille gelen Gökçe Alkan (18) ile Mustafa B. (24) arasında tartışma çıktı.

Gökçe Alkan
Başlık ResmiGökçe Alkan

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Mustafa B, yanında bulunan bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Alkan, olay yerinde öldü.

Mustafa B.
Başlık ResmiMustafa B.

MAHALLAYE GİDİP “ÖLDÜ” DEMİŞ

Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Öte yandan şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.