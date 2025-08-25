Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Görüntüler korkunç! Anne ve babasından kaçan çocuk metrelerce savruldu

Görüntüler korkunç! Anne ve babasından kaçan çocuk metrelerce savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da anne ve babasından kaçan 3 yaşındaki çocuk yola doğru koşunca aracın altında kaldı. 10 metre savrulan çocuk ağır yaralanırken olay anı kameralara yansıdı.

Korkunç olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Ara sokakta başlayan olayda, 3 yaşındaki çocuk anne ve babasıyla motosiklete binmek istemedi. Küçük çocuk ailesinden kaçıp caddeye doğru koşmaya başladı. Anne ve baba da çocuklarının peşinden koştu. 

Trafiğin yolun olduğu Viranşehir Caddesine çıkan çocuğa, Mustafa İ.’nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savrulurken olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler korkunç! Anne ve babasından kaçan çocuk metrelerce savruldu - 1. Resim

ÇOCUK METRELERCE SAVRULDU

Görüntülerde anne ve babası olduğu öğrenilen iki kişi, motosikletle ara sokaktaki çocuğun yanına geliyor. Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk, caddeye doğru koşuyor. Motosikletten inen anne ve baba da çocuğun peşinden koşarak caddeye çıkmadan yakalamak istiyor ama yetişemiyor.

Görüntüler korkunç! Anne ve babasından kaçan çocuk metrelerce savruldu - 2. Resim

Yola çıktıktan sonra otomobilin çarptığı çocuğun yaklaşık 10 metre savrulduğu gözlendi. Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülen çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Görüntüler korkunç! Anne ve babasından kaçan çocuk metrelerce savruldu - 3. Resim

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

