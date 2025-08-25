Görüntüler korkunç! Anne ve babasından kaçan çocuk metrelerce savruldu

Korkunç olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Ara sokakta başlayan olayda, 3 yaşındaki çocuk anne ve babasıyla motosiklete binmek istemedi. Küçük çocuk ailesinden kaçıp caddeye doğru koşmaya başladı. Anne ve baba da çocuklarının peşinden koştu.

Trafiğin yolun olduğu Viranşehir Caddesine çıkan çocuğa, Mustafa İ.’nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savrulurken olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUK METRELERCE SAVRULDU

Görüntülerde anne ve babası olduğu öğrenilen iki kişi, motosikletle ara sokaktaki çocuğun yanına geliyor. Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk, caddeye doğru koşuyor. Motosikletten inen anne ve baba da çocuğun peşinden koşarak caddeye çıkmadan yakalamak istiyor ama yetişemiyor.

Yola çıktıktan sonra otomobilin çarptığı çocuğun yaklaşık 10 metre savrulduğu gözlendi. Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülen çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.