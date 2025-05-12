Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hakkari, İbrahim Kom için seferber oldu! 3 gündür haber yok

Hakkari, İbrahim Kom için seferber oldu! 3 gündür haber yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki Avaşin Deresi’ne giren 16 yaşındaki İbrahim Kom’dan 3 gündür haber alınamıyor.

Olay, cumartesi öğle saatlerinde Dağlıca köyü kırsalında meydana geldi. 16 yaşındaki İbrahim Kom, serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Avaşin Deresi’ne girdi.

Hakkari, İbrahim Kom için seferber oldu! 3 gündür haber yok - 1. Resim

Derede bir süre yüzen Kom, daha sonra dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. İhbar üzerine adrese jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Dalgıç Polis, UMKE ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hakkari, İbrahim Kom için seferber oldu! 3 gündür haber yok - 2. Resim

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3. GÜN

Akşam saatlerine kadar sürdürülen çalışmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamazken, havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları, 3'üncü günde de aynı şekilde devam ediyor. Arama faaliyetlerine köy halkı da katılırken, bölge halkı gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Ekipler, derenin çevresinde tarama yaparken, dalgıç ekipleri de su altında arama çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. Yetkililer, arama çalışmalarının genişletilerek sürdürdüğünü belirtirken henüz İbrahim Kom’a ulaşılamadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi kimdir? Oğlunun paylaşımları sonrasında açıklama!Rusya alışveriş merkezini kundakladı mı? Polonya'dan misilleme geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul’da film gibi olay! ''Oğlun elimizde'' diyerek dükkan tapusu istediler - 3. Sayfaİstanbul'da fidye skandalı! ''Oğlun elimizde'' diyerek tehdit ettilerBankada dehşet! Güvenlik personeli tuvalette başından vurulmuş halde bulundu - 3. SayfaBankada dehşet! Güvenlik başından vurulmuş halde bulunduTakla atan araçtan son anda kaçtı! Yaptığı hareket dikkat çekti - 3. SayfaTakla atan araçtan böyle kaçtıDiyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi, hepsine el konuldu! Çok sayıda gözaltı var - 3. SayfaDiyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi, hepsine el konuldu!Adana'da 2 bin litre etil alkol ele geçirildi - 3. SayfaAdana'da 2 bin litre etil alkol ele geçirildiFeci kaza! Arazi aracı şarampole devrildi... Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaArazi aracı şarampole devrildi
Sonraki Haber Yükleniyor...