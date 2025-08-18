Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hasan Dağı'nda yamaç paraşütü kazası! Dünya Kupası'nda yarışan pilot can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hasan Dağı&#039;nda yamaç paraşütü kazası! Dünya Kupası&#039;nda yarışan pilot can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aksaray Hasan Dağı'nda düzenlenen 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na katılan pilot Cengiz Kalyoncu kaza sonucu hayatını kaybetti.

Aksaray Hasan Dağı'nda devam eden 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı organizasyonu sırasında yaşanan kazada, sporcu Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyonada uçuş yapan Cengiz Kalyoncu, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.

Hasan Dağı'nda yamaç paraşütü kazası! Dünya Kupası'nda yarışan pilot can verdi - 1. Resim

AĞIR YARALI OLARAK KURTARILDI ANCAK...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan sporcu, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan Dağı'nda yamaç paraşütü kazası! Dünya Kupası'nda yarışan pilot can verdi - 2. Resim

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası kapsamında bugün meydana gelen elim kaza sonucu, İzmirli sporcumuz Cengiz Kalyoncu sert iniş esnasında geçirdiği kaza neticesinde ağır yaralanmış, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, spor camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı, sabırlar diliyorum."

Ankara'da yollar neden kapalı, yollar ne zaman açılacak?
