Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası heyecanı! 35 ülkeden 150 sporcu katıldı

Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası heyecanı! 35 ülkeden 150 sporcu katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Aksaray&#039;da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası heyecanı! 35 ülkeden 150 sporcu katıldı
Spor Haberleri

Aksaray’da 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’nın Türkiye etabı Hasan Dağı’nda başladı. 35 ülkeden 150 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk gün 84 kilometrelik parkurda yarışan sporcular, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen hedefe indi. Türkiye’yi 8 sporcunun temsil ettiği organizasyon, 23 Ağustos’ta sona erecek.

Aksaray'da, 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı devam ediyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyona, 35 ülkeden 150 sporcuyla, Hasan Dağı'nda gerçekleştiriliyor.

İLK GÜN TAMAMLANDI

Şampiyonanın ilk gününde, 84 kilometrelik parkurda mücadele eden sporcular, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen hedef noktaya iniş yaptı.

Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası heyecanı! 35 ülkeden 150 sporcu katıldı - 1. Resim

TÜRKİYE'Yİ 8 SPORCU TEMSİL EDİYOR

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Karaman, 2013'ten beri Hasan Dağı'nda yamaç paraşütü alanında uluslararası faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Bu yıl üçüncü kez Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını belirten Karaman, Türkiye'yi 8 sporcunun temsil ettiğini, hedeflerinin dünya sıralamasında derece yapmak olduğunu dile getirdi.

Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası heyecanı! 35 ülkeden 150 sporcu katıldı - 2. Resim

Şampiyona, 23 Ağustos'ta sona erecek.

