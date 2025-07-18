Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 'Uzaydan atlayan ilk adam' yamaç paraşütünde kalp krizi geçirdi

'Uzaydan atlayan ilk adam' yamaç paraşütünde kalp krizi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Uzaydan atlayan ilk adam&#039; yamaç paraşütünde kalp krizi geçirdi
Yamaç Paraşütü, Kalp Krizi, Uzay, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uzayın sınırından paraşütle serbest atlayış yaparak dünya rekoruna imza atan Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya'da geçirdiği motorlu yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti.

Uzayın sınırından paraşütle serbest atlayış yaparak dünya rekoru kıran 56 yaşındaki Avusturyalı ekstrem sporcu Baumgartner, İtalya'da motorlu yamaç paraşütü kazası geçirdi.

'Uzaydan atlayan ilk adam' yamaç paraşütünde kalp krizi geçirdi - 1. Resim

YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE YERE ÇAKILDI

İtalya medyasında yer alan haberlere göre dün 16.00 sıralarında Adriyatik kıyısındaki Fermo kentinden motorlu yamaç paraşütüyle kalkış yapan Baumgartner, uçuş sırasında ani bir şekilde kontrolünü kaybederek Marche bölgesinde bulunan Porto Sant'Elpidio beldesindeki bir otelin havuzunun yakınına düştü.

''HAVADA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ OLABİLİR''

Olay yerinde bulunanlarca ilk yardım müdahalesi yapılan Baumgartner, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bazı görgü tanıkları düştüğü anda bilincinin zaten kapalı olduğunu belirterek Baumgartner'in havada kalp krizi geçirmiş olabileceği yorumunu yaptı.

Porto Sant'Elpidio Belediye Başkanı Massimiliano Ciarpella da gelen ilk bilgilere göre Baumgartner'ın havadayken ani bir sağlık sorunu yaşamış olabileceğini söyledi. Baumgartner'ı "cesaretin ve ekstrem uçuşlara olan tutkunun sembolü" olarak tanımlayan Ciarpella, sporcunun ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

'Uzaydan atlayan ilk adam' yamaç paraşütünde kalp krizi geçirdi - 2. Resim

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA İŞARET ETMİŞTİ

Baumgartner'in kazadan sadece birkaç saat önce Instagram hesabında "Çok fazla rüzgar" başlıklı bir paylaşım yaparak olumsuz hava şartlarına işaret etmesi de dikkat çekti.

BİRÇOK REKORA İMZA ATMIŞTI

1999 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki İsa Heykeli'nin elinden atlayarak dünyanın en alçak paraşütle atlama rekorunu kıran Baumgartner, aynı yıl Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeki Petronas Kuleleri'nden atlayarak o zamanki en yüksek paraşüt atlayışı rekorunu da elde etmişti. Baumgartner, 2003 yılında ise karbon fiber kanatlara sahip özel yapım bir uçuş takımıyla Manş Denizi'ni uçarak geçmeyi başarmıştı. 2012 yılında stratosferden gerçekleştirdiği tarihi serbest atlayışla hafızalara kazınan Baumgartner, 39 kilometre yükseklikten atlayıp ses hızını aşarak rekor kırmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

“Gizli Trump Şehri” uyduyla ortaya çıktı! Umman Sahiline saray mı diktiriyor?Türkiye’nin SARSILMAZ’ı ile IDEF 2025
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Gizli Trump Şehri” uyduyla ortaya çıktı! Umman Sahiline saray mı diktiriyor? - Dünya“Gizli Trump Şehri” uyduyla ortaya çıktı!Vize krizi patladı! ABD'den İsrail'e sert uyarı: Zorluk çıkarma! - DünyaABD'den İsrail'e tehdit!Çaresiz anne ne yapacağını şaşırdı! 5 yaşındaki çocuğu için çağrıda bulundu - Dünya5 yaşındaki çocuk gün geçtikçe eriyorKremlin'den sürpriz açıklama: Zelenskiy'den gelen mesajlar olumlu, Trump’ın tutumu diyaloğa engel değil! - DünyaKremlin'den sürpriz açıklama!Çin'den savaş alarmı! Uçak gemisine yaklaşan jetlere karşılık verdiler - DünyaUçak gemisine yaklaşan jetlerle karşı harekete geçtiler!Belçika’dan göçmenlere yeni engel! Şartlar ağırlaştırıldı - DünyaAvrupa'da göçmenlere yeni engel! Şartlar ağırlaştırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...