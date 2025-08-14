Araç ters yöne girdi, yola savrulan 17 yaşındaki sporcu kurtarılamadı! Feci kaza kamerada

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Parkur branşı gençler kategorisi sporcumuz Doruk Aydın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

17 yaşındaki sporcunun, İstanbul'un Silivri ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

IŞIKLARDA TERS YÖNE DÖNEN OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI

Kaza, Silivri’nin Mimarsinan Mahallesi Akevler mevkiinde, TEM bağlantı yolu üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, trafik ışıklarında ters yöne dönüş yapan otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, 17 yaşındaki Doruk Aydın yola savruldu. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Ancak genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANBEAN KAMERADA

Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; motosikletin ilerlediği sırada karşı yönden ters dönüş yapan otomobil ile çarpıştığı ve sürücünün yola savrulduğu anlar yer aldı.