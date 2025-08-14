Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Araç ters yöne girdi, yola savrulan 17 yaşındaki sporcu kurtarılamadı! Feci kaza kamerada

Araç ters yöne girdi, yola savrulan 17 yaşındaki sporcu kurtarılamadı! Feci kaza kamerada

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Parkur sporcusu Doruk Aydın (17), İstanbul'un Silivri ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Cimnastik Federasyonu, acı haber sonrası taziye mesajı paylaştı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Parkur branşı gençler kategorisi sporcumuz Doruk Aydın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Silivri'de feci kaza kamerada! Yola savrulan 17 yaşındaki sporcu kurtarılamadı - 1. Resim

17 yaşındaki sporcunun, İstanbul'un Silivri ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

IŞIKLARDA TERS YÖNE DÖNEN OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI

Kaza, Silivri’nin Mimarsinan Mahallesi Akevler mevkiinde, TEM bağlantı yolu üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, trafik ışıklarında ters yöne dönüş yapan otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, 17 yaşındaki Doruk Aydın yola savruldu. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Ancak genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silivri'de feci kaza kamerada! Yola savrulan 17 yaşındaki sporcu kurtarılamadı - 2. Resim

KAZA ANBEAN KAMERADA

Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Silivri'de feci kaza kamerada! Yola savrulan 17 yaşındaki sporcu kurtarılamadı - 3. Resim

Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; motosikletin ilerlediği sırada karşı yönden ters dönüş yapan otomobil ile çarpıştığı ve sürücünün yola savrulduğu anlar yer aldı.

