Hastane inşaatında acı kaza! 3 çocuk babası kalıp ustası 8 metreden düştü

Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 167. Sokak'taki yeni devlet hastanesi inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Mesut Ceylan (52), yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.​​​​​​​ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık görevlileri, Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GERİDE 3 ÇOCUK BIRAKTI

Ordu'nun Aybastı ilçesinden çalışmak üzere Akhisar'a gelen Mesut Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.